Sassuolo | problemi per Berardi | le condizioni dell’attaccante

(Di venerdì 19 maggio 2023)per Domenicoin casa: l’attaccante neroverde sostituito nel corso della ripresa contro il Monza Ansia in casa, con Domenicocostretto ad uscire al 73? del secondo tempo del match contro il Monza. Per l’attaccante neroverde si parla di un problema al ginocchio, che dovrà essere meglio valutato nelle prossime ore anche in vista delle ultime due gare di campionato.