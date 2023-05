Sassuolo-Monza | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022 2023

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ile isue Sky di, match valido per la trentaseiesima giornata di. E’ quasi tempo di mandare in archivio il campionato per queste due squadre: i padroni di casa tra alti e bassi sono comunque lì dove ci si aspettava, clamorosa invece la prima storica stagione nel massimo campionato per i brianzoli. Chi vincerà al Mapei Stadium? Si parte alle ore 20.45 di venerdì 19 maggio.sarà visibile sucon la telecronaca di Andrea Calogero e Manuel Pasqual e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Riccardo Gentile e Nando Orsi. SportFace.

Elenco delle partite previste per oggi, venerdì 19 maggio 2023: si gioca, ultimo turno per la Serie B, Lione - Monaco in Ligue 1 La tre giorni di Coppe Europee ci ha restituito tutte le finaliste. Siamo partita dalla Champions League dove l'Inter ...Si comincia venerdì 19 maggio 2023 con il primo anticipo tracon fischio d'inizio alle ore 20.45. Dando uno sguardo alle big Milan in campo sabato, così come l'Atalanta . Fiorentina e Inter , impegnate poi nella finale di Coppa Italia mercoledì ...Il tecnico del, Alessio Dionisi , alla vigilia della sfida contro ilvalevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 , ha parlato in conferenza stampa: ' Rinnovo Abbiamo ...

Nel Monza, che ieri sera ha fatto una rifinitura molto tardi per evitare il traffico in autostrada, potrebbe tornare al centro della ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...