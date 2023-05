Sassuolo-Monza oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

(Di venerdì 19 maggio 2023) Saràad aprire la 36ma giornata diA. Emiliani e biancorossi si affronteranno questa sera, venerdì 19 maggio, alle 20.45 in un match che sarà trasmesso sia su DAZN che su Sky. La squadra di Alessio Dionisi ha un ritardo di 5 punti nei confronti dei brianzoli che cercano un posto nella parte sinistra della classifica, anche se entrambe lenon hanno obiettivi per cui lottare. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Con Laurienté out fino a fine stagione, è Bajrami il principale indiziato a completare il tridente neroverde che vede Berardi e Pinamonti certi di una maglia da titolare. A centrocampo spazio a Lopez con Frattesi e Matheus Henrique ai lati. Qualche dubbio in difesa: davanti a consigli Zortea e ...

Il tecnico del, Alessio Dionisi , alla vigilia della sfida contro ilvalevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 , ha parlato in conferenza stampa: ' Rinnovo Abbiamo ...Raffaele Palladino , allenatore del, ha parlato in conferenza stampa di vigilia della sfida contro il: Palladino sul Napoli Cosa si aspetta da queste ultime giornate di campionato Puntate all'ottavo posto 'Dobbiamo dare ...- Calcio, anticipo casalingo anche per ilche domani alle 20:45 al Mapei Stadium apre la giornata numero 36 del campionato di serie A. Contro illa squadra di Dionisi insegue un ...

Ad aprire questa terzultima tornata di partite, a meno di stravolgimenti dovuti alla drammatica situazione per la pioggia in Emilia Romagna, sarà Sassuolo-Monza. L’arbitro della partita sarà Alberto ...Sarà Sassuolo-Monza ad aprire la 36ma giornata di Serie A. Emiliani e biancorossi si affronteranno questa sera, venerdì 19 maggio, alle 20.45 in un match che sarà trasmesso sia su DAZN che su Sky. La ...