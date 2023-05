Sassuolo-Monza | neroverdi in campo con il lutto al braccio | il motivo

(Di venerdì 19 maggio 2023), iscenderanno oggi incon ilalin occasione del match di Serie A: ilIle ilsi apprestano ad affrontarsi al Mapei Stadium di Reggio Emilia per l’anticipo della 36esima giornata di questo campionato.inquest’oggi con ilnero al: un modo, come riferisce il club, per commemorare le vittime dell’alluvione in Emilia-Romagna.

Commenta per primo(4 - 3 - 3): Consigli; Toljan, Tressoldi, Erlic, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Bajrami. All .: Dionisi.(3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Nel girone di ritorno di questo campionato Sassuolo e Monza hanno guadagnato gli stessi punti (27 in 16 giornate), solo Napoli (33), Juventus (31), Inter (29) e Lazio (28) hanno fatto meglio.

Sassuolo-Monza apre la 36^ giornata di Serie A. Al Mapei il fischio d'inizio della gara è previsto per le 20:45. Solamente due cambi per Alessio Dionisi rispetto alla gara contro l'Inter. Il tecnico ...La 36ª giornata di Serie A inizia tra poco al Mapei Stadium. Si "corre per l'ottavo posto, o meglio lo fanno dalle 20:45 Sassuolo/Monza.