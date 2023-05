Sassuolo-Monza LIVE 1-0 | Berardi sblocca su rigore – INTERVALLO

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il match valido per la 36esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Al Mapei Stadium,si affrontano nel match valido per la 36esima giornata di Serie A.

Commenta per primo Prima della partita contro il, l'ad del, Giovanni Carnevali , ha parlato così della situazione contrattuale del tecnico Alessio Dionisi : 'Ci siamo incontrati, ormai la trattativa si sta concludendo in questi ...Calciomercato.it vi offre il match del 'Mapei Stadium' train tempo reale. Formazioni UFFICIALI- MonzaSASSUOLO (4 - 3 - 3): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Rogerio; Frattesi,...Il match valido per la 36esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Al Mapei Stadium,si affrontano nel match valido per la 36esima giornata di Serie ...

La 36ª giornata di Serie A si aprirà oggi, venerdì 19 maggio, alle ore 20:45. Nell’anticipo di venerdì scenderanno in campo il Sassuolo di Dionisi e il Monza di Palladino. Si tratta certamente di una ...Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Sassuolo Monza in streaming gratis. Il match è in programma venerdì 19 maggio 2023, alle ore 20.45. I neroverdi ospitano la formazion ...