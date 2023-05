Sassuolo-Monza | le probabili formazioni del match

(Di venerdì 19 maggio 2023) Stasera alle 20.45 andrà in scena la prima partita della 36esima giornata della Serie A.Ecco ledivalido per la 36esima giornata di Serie A.(4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Bajrami. All. Dionisi.(3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Mota; Petagna. All. Palladino.

...Napoli 42 Torino 27 Juventus 35 Milan 25 Lazio 35 Verona 24 Inter 33 Udinese 2132 Empoli 21 Atalanta 30 Salernitana 21 Roma 29 Cremonese 17 Fiorentina 29 Spezia 16 Bologna 28 Lecce 14...SERIE A, LE PARTITE DELLA 36° GIORNATA Venerdì 19 maggio ore 20.45:Sabato 20 maggio ore 15.00: Cremonese - Bologna ore 18.00: Atalanta - Verona ore 20.45: Milan - Sampdoria Domenica 21 maggio ore 12.30: Lecce - Spezia ore 15.00: Torino - Fiorentina ...Si parte con, che inizia domani, e si concluderà con Roma - Salernitana e Empoli - Juventus, entrambe in programma per il lunedì. Esaminiamo le possibili scelte per il Fantacalcio. ...

Palladino, conferenza Sassuolo-Monza: chiamata Juve e futuro di Rovella Tuttosport

Tante novità e diverse scelte particolari per la 36esima giornata di serie A. Ci saranno partite fondamentali per Champions e salvezza.Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Sassuolo e Monza, valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023.