Sassuolo-Monza | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 19 maggio 2023) Alle 20:45 di venerdì 19 maggio andrà in scena il match tra, valido per il 36° turno di campionato. Il weekend di Serie A si apre dunque con una sfida sulla carta spumeggiante, visto che neroverdi e brianzoli giocano un calcio offensivo e non hanno nulla da chiedere al torneo. All’andata fu un 1-1, con rete stappa incontro di Ferrari e pareggio di Caprari, ma andiamo a vedere quali sono ledi. Inutile negarlo, mai come in questa stagione c’è stato uncon Berardi ed uno senza il numero 10 neroverde. Da quando il trequartista è tornato a pieno regime dai fastidi muscolari che lo hanno condizionato per tutto il girone d’andata, gli emiliani volano. Abbandonata l’iniziale zona retrocessione, la squadra di ...