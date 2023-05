Sassuolo-Monza | la MOVIOLA LIVE | rigore per Berardi | ma il Var cancella tutto

Raffaele Palladino, allenatore del, ha parlato prima del fischio d'inizio del match contro il: le dichiarazioni Raffaele Palladino ha parlato a Sky Sport prima di. LE PAROLE - "Pessina e Rovella sono da Nazionale, ma non solo loro perchè ci sono anche Sensi, Di Gregorio... Ce ne sono tanti e siamo contenti ...Giovanni Carnevali, ad del, ha parlato di alcuni argomenti di attualità in casa neroverde prima del match con ilGiovanni Carnevali, ad del, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport. LE PAROLE - "Con Dionisi ci siamo incontrati, ormai la trattativa si sta concludendo in questi giorni, a breve ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 35ª giornata di Serie A 2022/23: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 36ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Santoro. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...

PROMO - 2 milioni di visualizzazioni sulla pagina Facebook di Monza-News: vuoi far parte della squadra dei nostri partner Mandaci la ...REGGIO EMILIA - Sassuolo-Monza, 36° turno del campionato di serie A. Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità.