Sassuolo-Monza | la MOVIOLA LIVE | due ammoniti per i brianzoli

Giovanni Carnevali, ad del, ha parlato di alcuni argomenti di attualità in casa neroverde prima del match con ilGiovanni Carnevali, ad del, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport. LE PAROLE - "Con Dionisi ci siamo incontrati, ormai la trattativa si sta concludendo in questi giorni, a breve ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 35ª giornata di Serie A 2022/23: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 36ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Santoro. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Carlos Augusto, esterno del, ha parlato prima del fischio d'inizio del match contro il: le dichiarazioni Carlos Augusto ha parlato a Sky Sport prima di. LE PAROLE - "Quello che cerchiamo adesso è l'ottavo posto, ma ci mancano ancora tre partite difficili. Dobbiamo fare bene per provare a centrare questo ...

Minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione in Emilia-Romagna prima di Sassuolo-Monza, anticipo della 36/a giornata del campionato di serie A. I neroverdi sono scesi in campo con il lutto al ...REGGIO EMILIA - Sassuolo-Monza, 36° turno del campionato di serie A. Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità.