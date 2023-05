Sassuolo-Monza 1-2 | Palladino | “Eravamo in difficoltà nel primo tempo | prova di carattere”

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 maggio 2023) “Va dato grande merito al, è una squadra allenata bene che ci ha messo in, in entrambe le fasi. Noi potevamo fare meglio, però nel secondoci siamo sbloccati e abbiamo giocato bene, siamo stati bravi a rimanere in gara, abbiamo fatto un secondoincredibile, uno dei migliori. È stata una grandie personalità, mi è piaciuto chi è entrato”. Queste le parole del tecnico delRaffaeleai microfoni di Dazn analizzando la vittoria contro il. “La squadra non ha mai avuto cali fisici, i ragazzi lavorano con spirito e sacrificio, ci mettono tanto impegno. Quanto valgono i tre punti? Sono contento per come è arrivata la vittoria, è la prima volta che una squadra ci mette ...