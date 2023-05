Sassuolo-Monza 1-2 | il tabellino

Problemi per Domenico Berardi in casa: l'attaccante neroverde sostituito nel corso della ripresa contro ilAnsia in casa, con Domenico Berardi costretto ad uscire al 73 del secondo tempo del match contro il. Per l'attaccante neroverde si parla di un problema al ginocchio, che dovrà ...Calciomercato.it vi offre il match del 'Mapei Stadium' train tempo reale. Formazioni UFFICIALI- MonzaSASSUOLO (4 - 3 - 3): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Rogerio; Frattesi,...... Ruan, Caldirola, Dany Mota, Marlon Espulso: al 23' st Ruan per doppia ammonizione Recupero: 3 minuti nel primo tempo NOTA: Izzo ha causato un rigore Formazioni ufficiali di...

Sassuolo – Monza 1-2 highlights e gol: le azioni principali della sfida della trentaseiesima giornata di Serie A 2022/23 Il Monza batte 2-1 il Sassuolo al Mapei Stadium nella sfida della ...PROMO - 2 milioni di visualizzazioni sulla pagina Facebook di Monza-News: vuoi far parte della squadra dei nostri partner Mandaci la ...