Sassuolo-Monza 1-2 | i Top&flop | Pessina e Berardi leader azzurri | Caprari stona e Ruan stecca

(Di venerdì 19 maggio 2023) Due su tutti, quelli quasi titolari nell’Italia di Roberto Mancini. Già, perché in una serata non troppo luminosa la luce la accendono i due capitani: Mimmoe Matteo. Giocatori veri, oltre che bandiere delle rispettive squadre. Sono loro i migliori in assoluto, al di là dei gol, anche se nelbrilla parecchio anche Ciurria, letale sull’1-1 e comunque sempre pericoloso. Deludono invece, espulso a metà ripresa, e l’abulicoTOP:– Capitano tutto cuore e tecnica. Dal suo piede sinistro nascono quasi tutte le azioni pericolose del. E dal dischetto è glaciale, con il sesto centro su sette tentativi stagionali. I gol complessivi invece sono 10, numero che gli permette di andare per il quarto anno di ...

Alessio Dionisi, allenatore del, ha parlato dopo il ko dei neroverdi in casa contro il: le dichiarazioni Alessio Dionisi ha parlato in conferenza dopo. LE PAROLE - "Eravamo in controllo totale della partita, abbiamo fatto meglio per un'ora. Poi le partite vivono di situazioni e di momenti, siamo rimasti in 10, abbiamo ...È finita 1 - 2, anticipo della 36esima giornata del campionato di Serie A. I neroverdi hanno trovato il vantaggio nel primo tempo su rigore, battuto da Berardi, poi gli avversari hanno pareggiato ...Commenta per primo1 - 2 Di Gregorio 6: rigore imparabile, serata di tuffi ordinari. Izzo 5: male due volte, quando nei primi minuti perde un pallone sanguinoso pressato da Bajrami e quando la tocca di ...

Il Sassuolo si illude con Berardi, il Monza lo ribalta con Ciurria e Pessina La Gazzetta dello Sport

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 2-1 contro il Sassuolo: "Oltre ai nostri demeriti, per il primo tempo c'è da fare i complimenti a ...Due su tutti, quelli titolari dell'Italia di Roberto Mancini. Già, perché in una serata non troppo luminosa la luca la accendono i due capitani: Mimmo Berardi e Matteo Pessina. Giocatori veri, oltre c ...