Sassuolo-Dionisi | scelta fatta sul futuro

(Di venerdì 19 maggio 2023) Una stagione a tre facce, quella che ha vissuto il. Molto bene nella fase iniziale, molto male in quella seguente, equilibrato in quest'ultima...

Tra le squadre più belle da vedere c'è ile il 4 - 3 - 3 di, che andrebbe a sposarsi alla perfezione con questo Napoli. Palladino e, entrambi giovani, entrambi pronti e con ...Presentazione del match QUI- Out Laurentié, per il quale la stagione é finita.dovrebbe affidarsi al tradizionale modulo 4 - 3 - 3 con Consigli in porta e con Erlic e Tressoldi ...perde Laurienté per infortunio, dall'altra parte Palladino non può contare su Izzo e Colpani. LE PROBABILI FORMAZIONI(4 - 3 - 3): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Rogerio; Frattesi, ...

Il Sassuolo dovrà fare a meno di Agustin Alvarez per le ultime tre giornate di campionato contro Monza, Sampdoria e Fiorentina. L'attaccante ha giocato poco in stagione ed ora ha rimediato un brutto ...Benvenuti sulla diretta di Sassuolo-Monza, gara valida per la 36^ giornata di Serie A. Il match è in programma oggi, venerdì 19 maggio alle ore 20.45, presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Canale ...