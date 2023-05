Sardegna | si vanta su Facebook di essere latitante | arrestato

(Di venerdì 19 maggio 2023) I fatti sono avvenuti nel giugno 2016, in concorso con altri detenuti, quando aveva ancora 17 anni ed era finito in manette per reati contro il patrimonio. Subito dopo la condanna il 24enne si era ...

Subito dopo la condanna il 24enne si era reso irreperibile e spostandosi liberamente in tutta lama rendendosi visibile sui social. Le indagini dei militari della Compagnia di Ozieri, ...Latitante sisui social e alla fine... finisce in carcere Un 24enne originario di un paese ...dopo la condanna il 24enne si era reso irreperibile e spostandosi liberamente in tutta lama ...Subito dopo la condanna il 24enne si era reso irreperibile e spostandosi liberamente in tutta lama rendendosi visibile sui social. Le indagini dei militari della Compagnia di Ozieri, ...

Usa alias Riina e si vanta su Fb di essere latitante, arrestato Agenzia ANSA

Da qualche settimana era latitante, e se ne vantava su Facebook deridendo le forze dell'ordine e paragonandosi a Totò Riina. Ma proprio a causa della sua sfrontatezza la latitanza è durata poco: l'uom ...Latitante sui social si vanta della su fuga, si paragona a Totò Riina, deride delle forze dell’ordine e alla fine… viene arrestato. Maltempo, non è maltempo. E’ alluvione, inondazione. Dirlo maltempo ...