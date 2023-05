Sant’Angelo a Cupolo | via libera al progetto per ossari e loculi | parla Tornusciolo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’ampliamento dei cimiteri è stato annotato come un punto con priorità assoluta, nell’agenda di lavoro dell’amministrazione comunale. Una necessità dettata dal disagio nel gestire le tumulazioni, a causa della mancanza di spazi per poter assicurare una degna sepoltura, soprattutto nei cimiteri di Bagnara e Pastene. Con dezione di Giunta comunale del 4 novembre 2022, fu all’uopo approvato ildefinitivo/esecutivo per la realizzazione died. Ilprevede una spesa di 90mila euro, finanziato con fondi comunali e realizzato dall’Ufficio Tecnico Comunale. Qualche giorno fa è stata avviata la procedura di affidamento attraverso Mercato Elettronico della PA (MePA) tramite Trattativa Diretta. Nello specifico, saranno interessate le ...