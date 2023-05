Samsung non abbandonerà la ricerca Google in favore di Bing | non per il momento

...momentoci sono ulteriori informazioni in merito. I Pixel Buds Pro di Google competono con altri auricolari wireless disponibili sul mercato, come gli AirPods di Apple e i Galaxy Buds di. ...... Google Home eSmartThings. I dispositivi che utilizzano Matter possono interagire più ... che di solito entrano in modalità di risparmio energetico quandovengono utilizzate . Nel contesto ...ha comunicato ai dipendenti che utilizzano tali applicazioni su dispositivi personali dicaricare alcuna informazione aziendale, pena il rischio di "azioni disciplinari fino al ...

Samsung manterrà Google come motore di ricerca di default, non pensa più di passare a Bing Da Investing.com Investing.com Italia

L'India vuole espandere la sua produzione di prodotti tecnologici incentivando grandi nomi a investire nel suo paese ...Google rimane di gran lunga il motore di ricerca dominante, con quote di mercato superiori al 90% sia negli Stati Uniti che nella maggior parte dei mercati a livello globale. In confronto, l’attuale ...