(Di venerdì 19 maggio 2023) Indossa una camicia bianca e una mascherina ffp2 che gli copre parzialmente il volto. È apparso cosìAbbas, per la prima volta in videocollegamento dal Pakistan con il tribunale di Reggio ...

È apparso così Shabbar Abbas, per la prima volta in videocollegamento dal Pakistan con il tribunale di Reggio Emilia dove si sta svolgendo il processo per l'omicidio della figlia 18enneper il ...Abbas, come è morta davvero La perizia choc: 'Strozzata o strangolata' Matrimonio forzato a Bologna, ragazza denuncia: 'Miomi ha minacciato di tagliarmi la gola' Come, ma c'è il ...La ragazza era stata promessa in sposa dai parenti ad un uomo in India e ill'avrebbe ... "Abbiamo salvato un'altra", disse la sua avvocata, Barbara Iannuccelli. Che oggi parla così ...

Saman: il padre Shabbar si è videocollegato in aula Tiscali Notizie

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 19 MAG - Indossa una camicia bianca e una mascherina ffp2 che gli copre parzialmente il volto. È apparso così Shabbar Abbas, per la prima volta in videocollegamento dal Pakista ...Shabbar Abbas è apparso oggi in videocollegamento dal Pakistan nell’aula del tribunale di Reggio Emilia dove è in corso il processo relativo ...