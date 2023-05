Saman Abbas | il padre Shabbar per il prima volta si collega in video durante il processo

È apparso così Shabbar, per la prima volta in videocollegamento dal Pakistan con il tribunale di Reggio Emilia dove si sta svolgendo il processo per l'omicidio della figlia 18enneper il ...13.00, il padre in video al processo Il padre di, la 18enne pachistana uccisa a Novellara, nel Reggiano, nel 2021, si è presentato in videocollegamento da Islamabad,dove è detenuto in attesa di estradizione,a al processo in corso a ...Capelli corti, camicia bianca e il volto coperto da una vistosa mascherina anticovid. Così Shabbar, padre della 18enneuccisa a Novellara (Reggio Emilia) nel 2021, si è presentato in videocollegamento con l'aula di Corte D'Assise del tribunale reggiano, per assistere al processo in cui ...

Saman Abbas, per la prima volta oggi in aula il videocollegamento col padre Shabbar dal Pakistan Fanpage.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...13.00 Saman, il padre in video al processo Il padre di Saman Abbas, la 18enne pa- chistana uccisa a Novellara, nel Reg- giano, nel 2021, si è presentato in vi- deocollegamento da Islamabad,dove è de- ...