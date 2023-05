Salvatore Biazzo | Nessuno vorrebbe che Spalletti | Osimhen o Kim andassero via

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 19 maggio 2023), storico giornalista Rai, è intervenuto a Radio Marte Sport Live, condotto da Dario Sarnataro: "Io trovo che la situazione trae De Laurentiis sia fluida, però ne abbiamo viste tante. Adesso forse ci fa un po' più specie perché capita quando tutta Napoli è in festa con l'entusiasmo misurato in città. Chiaramente adessocheandasse via, chevenisse ceduto o anche Kim. Anche se, nel caso di Kim, bisognerebbe trovare sempre il club che tiri fuori quasi 90 milioni di euro tra ingaggio e clausola rescissoria. Il Napoli ha avuto tanti grandi presidenti, come Fiore, Ascarelli, Lauro. Ferlaino però è stato un grandissimo perché, a differenza di De Laurentiis, ha gestito in un momento di straordinaria difficoltà, ...