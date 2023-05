Salone di Torino | bugie e veleni dagli scrittori rossi Erri De Luca | “Meloni si tolga di mezzo”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 19 maggio 2023) Sono toni beceri e violenti quelli che questa mattina lo scrittoreDe, ex militante di Lotta Continua e firmatario di appelli per la scarcerazione del terrorista rosso Cesare Battisti, utilizza contro il governoin quello che dovrebbe essere un salotto culturale, ildel Libro didel Libro di, i deliri diDe“Il governodeve togliersi di“, dice, come se la democrazia, in Italia, dipendesse dalle sue simpatie politiche. Cosa deve fare questo governo per il futuro?, gli viene chiesto oggi sulla Stampa. «Levarsi di». E dopo? «Se ho detto levarsi di, non c’è un dopo». Parole rozze, quasi ...