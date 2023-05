Salone del Libro | la top ten dei libri più venduti del 2023 Vince l’autobiografia del principe Harry

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 19 maggio 2023) La top ten deipiùnei primi quattro mesi del, disegna un panorama dove convivono-evento come le biografie reali, saggistica di cultura, romance, titoli trainati da trasposizioni cinematografiche e premi letterari, fenomeni social, Tik Tok in particolare.Il peso dei titoli piùè relativo in un mercato sempre più plurale: la quota dei primi 100 titoli rappresenta il 9,4% del mercato a valore e l’8,7% a copie.Ecco la Top 10 dei primi quattro mesi secondo i dati dell’associazione Italiana Editori-Nielsen BookScan presentati oggi aldeldi Totino:– Spare – Il minore, Prince, Mondadori;– La vita intima, Niccolò Ammaniti, Einaudi;– Dammi mille baci, Tillie Cole, Always Publishing;– It starts with us, Coolin ...