Prima apparizione pubblica per, autore del bestseller mondiale Versetti satanici , dopo l' attentato dello scorso 12 agosto. Lo scrittore indiano, naturalizzato britannico, era stato invitato a un festival ...è riapparso in pubblico per la prima volta a New York dopo l'aggressione a colpi di coltello subita negli Stati Uniti durante un festival letterario nell'estate scorsa. L'occasione è ...AGI - 'Il terrorismo non dovrebbe terrorizzarci. La violenza non dovrebbe scoraggiarci. La lotta continua': queste le parole pronunciate dallo scrittore anglo - indianonella sua prima apparizione in pubblico nove mesi dopo essere stato attaccato con un coltello. L'occasione delle sue dichiarazioni in spagnolo, francese e inglese è stata il gala ...

Salman Rushdie riappare in pubblico a New York dopo l'aggressione: «Il terrorismo non deve farci paura» Corriere della Sera

«Il terrorismo non deve farci paura. La violenza non deve scoraggiarci. La lotta continua»: ha usato queste parole lo scrittore anglo-indiano Salman Rushdie nella sua prima apparizione in pubblico ...La violenza non dovrebbe scoraggiarci. La lotta continua": queste le parole pronunciate dallo scrittore anglo-indiano Salman Rushdie nella sua prima apparizione in pubblico nove mesi dopo essere stato ...