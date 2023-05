Salerno | va a raccogliere asparagi e scompare | 49enne trovato morto

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 maggio 2023) Napoli, 19 mag. - (Adnkronos) - E' statosenza vita l'uomo di 49 anni scomparso ieri da Bracigliano, in provincia di. Le ricerche erano scattate a seguito dell'allarme lanciato dai familiari, che non hanno visto rientrare l'uomo che era uscito di casa nella giornata di ieri alla ricerca di. Questa mattina i familiari, dopo aver provato invano a cercarlo in zona e a contattarlo telefonicamente, hanno allertato le forze dell'ordine che hanno diramato l'allarme al Soccorso alpino e speleologico della Campania-Cnsas. Sono quindi state avviate le ricerche nelle zone impervie da parte del Cnsas, del Soccorso alpino della Guardia di Finanza e dei Vigili del fuoco. In supporto alle ricerche via terra è giunto anche l'elicottero del 6° reparto volo della Polizia di Stato con un tecnico Cnsas a bordo seguito ...