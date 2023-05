Salerno | ruba il quadro di Gesù Misericordioso | fermato da ragazzi

(Di venerdì 19 maggio 2023) Nella mattinata di ieri, a Mariconda, zona di, un uomo hato undidalla chiesa di quartiere. Le immagini del furto riprese dalle telecamere di videosorveglianza sono state diffuse sui social scatenando le polemiche dei residenti. Ma, secondo quanto riportaNotizie, il malvivente è stato individuato edaidel quartiere. L’opera sacra è stata restituita alla parrocchia. L’uomo non ha mostrato atteggiamenti violenti e altrettanto chi l’ha. Segui ZON.IT su Google News.

Aveva rubato il quadro di Gesù Misericordioso dalla cappella della chiesa di Mariconda , ma non l'ha fatta franca.

