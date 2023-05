Salerno Pulita contro i ladri di metallo | controlli e denunce

(Di venerdì 19 maggio 2023) I membri dell’aziendala notte scorsa, lungo alcune strade della città, hanno riscontrato, ancora una volta, il tentativo di furto di rifiuti da parte di alcune persone che cercano, nella frazione non differenziabile, prodotti tessili, piccoli raee ed oggetti metallici, da rivendere, successivamente, in alcuni mercati dell’area del Napoletano. “Grazie alla collaborazione delle Guardie Ambientali e della Polizia Municipale diabbiamo fermato alcune persone, denunciandole e sequestrando loro quanto avevano preso dall’interno dei cassonetti lungo alcune strade della città di”, scrive su Facebook. Segui ZON.IT su Google News.

