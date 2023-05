Salerno | lavori in Via Rafastia il 24 maggio

(Di venerdì 19 maggio 2023), programmati per mercoledì 24gli interventi di manutenzione straordinaria in via. Durante il periodo deil’erogazione idrica sarà interrotta il mercoledì dalle 9:00 alle 15:00 nella stessa via. Si informa che durante la fase di ripristino dell’erogazione idrica, nonostante l’acqua mantenga i requisiti di potabilità, potrebbe apparire torbida e opalescente. Questo fenomeno può essere risolto facendo scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla Segui ZON.IT su Google News.

Salerno, programmati per mercoledì 24 maggio gli interventi di manutenzione straordinaria in via Rafastia. Durante il periodo dei lavori l’erogazione idrica sarà interrotta il mercoledì dalle 9:00 ..."Stop alle politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali di questo governo, occorre cambiare rotta guardando soprattutto al Sud e al suo sviluppo come risorsa del Paese. I lavoratori e i ...