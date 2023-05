Sacchi | «Devo ammettere che il Manchester City mi ha davvero impressionato»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 19 maggio 2023) Arrigo, ex allenatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della prestazione delcontro il Real Madrid Arrigo, ex allenatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della prestazione delcontro il Real Madrid. PAROLE – «che ilmi ha: ha assediato il Real, lo ha travolto, non lo ha lasciato respirare con un pressing asfissiante e molto alto, ha giocato a un ritmo pazzesco e con un’intensità e una velocità che raramente si vedono. Prestazione di altissimo livello».