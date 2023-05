(Di venerdì 19 maggio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Che finale sarà tra Manchestere Inter Inglesi strafavoriti Come possono i ragazzi di Inzaghi fermare l'orchestra di Guardiola Tutte domande che, dopo la straripante vittoria dei Citizens sul Real Madrid, sono diventate una ...... ArrigoSulla Gazzetta dello Sport, Arrigoanalizza la finale di Champions League fra Manchestere Inter . Il 10 di giugno la grande sfide che sembra già scritta. Dopo la ...... quella dell'esodo al Camp Nou per vedere il Milan distrapazzare lo Steaua Bucarest in una ... Ci conosce bene, il tecnico del Manchester, e sa che evocare l'abilità tattica sviluppata da ...

Sacchi: "City fantastico, ma così l’Inter può fargli male" La Gazzetta dello Sport

L'ex ct Arrigo Sacchi, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha parlato di quella che potrà essere la finale tra Manchester City e Inter. L'allenatore ha parlato dei meriti della squadra di Inzaghi ...Arrigo Sacchi, ex ct della Nazionale italiana e allenatore del Milan, sulla Gazzetta dello Sport, ha parlato della finale di Champions tra Inter e Manchester City, in programma il 10 giugno ad Istanbu ...