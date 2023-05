Rybakina-Ostapenko sospesa per pioggia | tutti gli aggiornamenti

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 maggio 2023) Piove sui campi del Foro Italico. Laè stata protagonista di queste due settimane in cui si sono disputati gli Internazionali d’Italia. Nel pomeriggio sono iniziate a cadere gocce d’acqua, che hanno costretto l’organizzazione a posticipare momentaneamente la seconda semifinale del singolare femminile tra Kybakina e. Il match, in programma alle 19 inizierà non prima delle 19:45. Slitterà anche la semifinale del doppio maschile tra Koolhof/Skupski e Haase/Van De Zandschulp. Seguiranno. SEGUI IL LIVE DEL MATCH DOVE VEDERE IN TV IL MATCH 21.30 – Mettono i teloni sul campo centrale: la sosta non sarà di certo breve! 21.15 – Torna laal Foro Italico:sul 6-2 2-4 SportFace.