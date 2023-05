Rybakina-Ostapenko rinviata per pioggia | tutti gli aggiornamenti

(Di venerdì 19 maggio 2023) Piove sui campi del Foro Italico. Laè stata protagonista di queste due settimane in cui si sono disputati gli Internazionali d’Italia. Nel pomeriggio sono iniziate a cadere gocce d’acqua, che hanno costretto l’organizzazione a posticipare momentaneamente la seconda semifinale del singolare femminile tra Kybakina e. Il match, in programma alle 19 inizierà non prima delle 19:45. Slitterà anche la semifinale del doppio maschile tra Koolhof/Skupski e Haase/Van De Zandschulp. Seguiranno. SportFace.

Anhelina Kalinina batte in tre set la russa Veronika Kudermetova, volando alla finale degli Internazionali d'Italia dove affronterà la vincente del match serale tra. La tennista ucraina ha vinto con il punteggio di 7 - 5, 5 - 7, 6 - 2 e a fine partita non ha stretto la mano alla sua rivale della semifinale, come - sul circuito - succede a ...Internazionali d'Italia, i risultati delle semifinali femminili Kudermetova - Kalinina 5 - 7, 7 - 5, 6 - 2FOTOGALLERY %s Foto rimanenti CLASSIFICA ATP Berrettini torna top 20, ...Adesso attende in finale la vincente dell'altra semi tra la kazaka Elenae la Jelena. Una vera sorpresa in questa competizione, che però ora punta a conquistare il titolo. ...

