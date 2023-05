Rustichella alle Melanzane | Veloce e golosa | ottima a pranzo e a cena!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 19 maggio 2023) Con due semplici rotoli di pasta sfoglia possiamo preparare un piatto con i fiocchi. Utilizzando come ingrediente principale lepotremo preparare una torta rustica squisita. Ladiè perfetta da cucinare quando si ha poco tempo a disposizione infatti è semplice, economica e sostanziosa. Il suo gusto conquisterà tutti. Potremo mangiarla sia come aperitivo o anche per cena. Dalla dispensa, per prepararla, dobbiamo selezionare: 2 rotoli di pasta sfoglia 100 gr di scamorza affumicata 2Pepe qualche fogliolina di basilico 1 bicchiere di sugo pronto al basilico (ho usato quello della Mutti) 2 spicchi d’aglio Sale Olio extravergine d’oliva q.b. Qui di seguito potrai leggere come realizzare questa torta rustica in modoe semplice. Prima di tutto laviamo le ...