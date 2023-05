Russia | ricercati procuratore e giudici Cpi dopo mandato d’arresto per Putin

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il ministero dell’Interno russo ha annunciato l’inclusione delcapo della Corte penale internazionale (CPI), Karim Khan, nonché di tre magistrati dell’istituzione, nella sua lista di “persone ricercate” per aver emesso un “illegale” contro il presidente russo Vladimir, accusato dal tribunale di aver facilitato la deportazione forzata di bambini ucraini in territorio russo. Il governo russo indica che sia Khan che i magistrati che si occupano del caso, Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala e Sergio Gerardo Ugalde Godinez, hanno agito “senza motivi di responsabilità penale” agendo contro un capo di stato straniero il cui Paese non riconosce dal 2016 lo Statuto di Roma che funge da base per la Corte penale internazionale (CPI). Per questo il ministero dell’Interno russo accusa il ...