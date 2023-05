(Di venerdì 19 maggio 2023) Salmanha resoaiquando ha ricevuto un premio al PEN gala di New York ieri sera, nella prima - emozionante - apparizione per lo scrittore dei Versetti Satanici da ...

... ha detto durante la cerimonia di premiazione secondo quanto diffuso dallo stesso PEN.È stato un emozionante ritorno sul palco per, che per decenni è stato un instancabile difensore degli ...

Rushdie torna in pubblico, con un tributo a suoi soccorritori Agenzia askanews

L'autore ha perso un occhio nell'attacco nove mesi fa, e non era previsto che si presentasse per ricevere il PEN Centenary Courage Award durante il gala.