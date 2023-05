Rummenigge | «L’Inter è una squadra che può far male anche al Manchester City»

(Di venerdì 19 maggio 2023) Karl-Heinz, ex giocatore del, ha parlato della finale di Champions tra nerazzurri e MsterKarl-Heinz, ex giocatore del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. PAROLE – «Chiaro che ildopo quanto visto contro il Real Madrid, parte davanti. Ma questo, ripeto, per me è un vantaggio a favore del. Già quando era nella fase a gironi, nessuno pensava chesi qualificasse, ma Inzaghi è andato avanti. Lanon è da sottovalutare, in tutti i reparti è stabile. La difesa è di cemento, a centrocampo corrono e lavorano, sono disposti tutti al sacrificio. In attacco Lautaro è un centravanti da titolo mondiale, Dzeko sempre fresco e ...

'Il Manchester City senza dubbio parte come favorito, ma questo è un vantaggio per, che non deve assolutamente sentirsi battuta.può fare male, e in una partita sola ce la può fare: non dico nemmeno miracolo, ma soltanto vincere. È in grado di riuscirci'. Abbonati, ...è una squadra che può far male anche al City ".ha portato Guardiola al Bayern Monaco: " Ogni venerdì guardavo dal campo'ultima preparazione per la nostra partita di campionato ...A quanto pare di intendere,si era affidato a canali ...sceglie Marotta per tornare a vincere.'inizio, come ...