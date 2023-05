Rugby | World Cup 2023 | Crowley annuncia la lista dei convocati azzurri

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il commissario tecnico della Nazionale italiana dimaschile, Kieran, ha reso noto l’elenco degli atletiper il primo raduno in vista degli impegni dellaCup. La squadra azzurra inizierà il suo ritiro a Pergine Valsugana, in provincia di Trento il prossimo 5 giugno e terminerà il 9. Il gruppo è stato diviso al fine di svolgere lavoro mirato con ogni giocatore e consentire ad altri il giusto recupero al termine della stagione. A partire dal terzo raduno a Pergine Valsugana, in calendario dal 7 luglio, la rosa sarà al completo. Ecco lacompleta degli atletiper il primo raduno pre Mondiali: Piloni: Filippo Alongi (Benetton, 1 Cap), Paolo Buonfiglio (Zebre Parma, ...

... commissario tecnico della Nazionale italiana dimaschile, ha ufficializzato l'elenco degli atleti convocati per il primo raduno in preparazione degli impegni dellaCup 2023. ...Un innesto considerato necessario considerato il numero di giocatori coinvolto nelle selezioni della Nazionale Maggiore e negli impegni di quest'ultima, su tutti laCup, senza inoltre ...... evento organizzato in collaborazione con ASDLyons. Venerdì 9 giugno alle 21.30 inauguriamo ... Il cartellone delle Klimt's Ladies terminerà giovedì 27 Luglio ore 21.30 con il concertojazz ...

Rugby - Video: quando Minozzi salvò una meta già fatta alla Rugby World Cup 2019 OnRugby

Gli azzurri si ritroveranno in Trentino nei luoghi che hanno ospitato - in ordine cronologico - la preparazione alla Rugby World Cup 2019, il primo raduno sotto la guida di Kieran Crowley nel 2021 e ...Dal Gran Premio di Monaco alla coppa del mondo di rugby. Ecco come si può approfittare per incrementare il turismo ...