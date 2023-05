Rubio vince tappa accorciata del Giro a Crans Montana

(Di venerdì 19 maggio 2023)(SVIZZERA) (ITALPRESS) – Einer Augustoha vinto la tredicesimadeld'Italia 2023, la Borgofranco d'Ivrea-stamane da 199 a 75 chilometri per effetto dell'applicazione dell'Extreme Weather Protocol. Sul traguardo svizzero in salita, il corridore colombiano della Movistar ha beffato in uno sprint ristretto i compagni di fuga, il francese Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) e l'ecuadoriano Jefferson Cepeda (EF Education-EasyPost). Tutti insieme gli uomini di classifica, giunti con un ritardo di 1'33” dal vincitore di giornata. La maglia rosa resta sulle spalle del britannico Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) con 2? di vantaggio sullo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Polemiche per la riduzione del ...

Vittoria in volata del colombiano Einer Augusto Rubio (Movistar) sul traguardo alpino di Crans Montana, in Svizzera, in una tappa accorciata dalla direzione del Gran San Bernardo e della parte italiana per le previsioni di maltempo in Valle d'Aosta.

