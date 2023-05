(Di venerdì 19 maggio 2023) Frugavano tra ialla ricerca die fili elettrici da rivendere a chi ne estrae il rame: Ama, l’azienda municipalizzata di Roma che gestisce la raccolta, il trattamento e lo smaltimento deisolidi urbani, ha messo nel mirino 17 addetti agli impianti per la raccolta differenziata, accusati dal loro superiore di aver fatto razzia di bollini, lattine e bottiglie di plastica. Secondo quanto riporta Il Messaggero, isono anche accusati di aver interrotto anticipatamente i loro turni di lavoro. Invece di separare i, sostavano nei pressi dei nastri dell’impianto per la selezione dei materiali di Pomezia per sottrarre gli oggetti che ritenevano potenzialmente rivendibili, raccolti tutti in un bustone con cui, per giorni, gli 007 dell’azienda li ...

Ama, 17 dipendentibuoni spesa e rame: incastrati dalle telecamere, rischiano il ... dove sarebbero stati scoperti - il condizionale è d'obbligo - 17 addetti che tenevano per loro vecchi...... sotto la quale si 'disponeva una sacca in cui inseriva esclusivamente materiale di interesse personale e facilmente commerciabile, quale punti fedeltà,elettrici e similari'. In un'altra ...Non solo attrezzatura per l'edilizia, ma anche strumenti per l'igiene personale o per l'uso domestico , comeusb, grattugie per formaggi, rasoi elettrici, coltelli da cucina. A essere accusati ...

Rubavano cavi e buoni spesa dai rifiuti: 17 dipendenti Ama rischiano il licenziamento TPI

Frugavano tra i rifiuti alla ricerca di buoni spesa e fili elettrici da rivendere a chi ne estrae il rame: Ama, l’azienda municipalizzata di Roma che gestisce la raccolta, il trattamento e lo smaltime ...Don Franco Cencioni interviene sulla crisi della Venator di Scarlino, in provincia di Grosseto. Ecco le sue parole ...