Rubami la notte testo e significato canzone Pinguini Tattici Nucleari

Leggi su spettacoloitaliano

(Di venerdì 19 maggio 2023)lalaPinguniPronti per partire con il tour già soldout, in data 19 maggio 2023 ipubblicano una nuovala” che arriva subito dopo CocaColaZero. Cosa significa questo titolo «Ci sono cose che hanno il potere di tenerci svegli la. Non sono mica uguali per tutti, ognuno ha le sue. C’è chi sta sveglio per paura, chi per speranza, chi per guardare le stelle, chi perché non sa come arrivare alla fine del mese e chi perché vuole parlare del più e del meno con qualche sconosciuto fuori da un club» ...