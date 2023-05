Romamania | Mourinho e il calcio-graffiti | in finale con un mercato da 7 milioni What else?

Ora però, c'è l'Europa League, il Leverkusen, l'ultima Grande Speranza romanista prima di un addio ache sembra sempre più annunciato , stando agli ultimi sfoghi del tecnico più amato dai ...12 L'ho scritto sul 'mio' giornale e ho una gran voglia di ripeterlo ancora e ancora. Josè faccia una cosa, nell'idea che - hai visto mai la divina provvidenza - possa funzionare . Ricordate il Trap ...Commenta per primocanta . Sì, anche lui travolto da quel coro che, forse, ancora echeggia dalle parti dell'Olimpico. ' La Roma sì il Feye no ', sulle note di ' Never Going Home ' di Kungs. Salta, balla, alza i ...

Romamania: Mourinho e il calcio-graffiti, in finale con un mercato da ... Calciomercato.com

Ha ragione Mou. Questi ragazzi sono meravigliosi. Perchè in queste condizioni, con gli infortuni a ripetizione e la malasorte che sembra volersi tatuare As Roma sul braccio, non era semplice arrivare ...E' vero: Josè è solo e stanco. E sul fatto che ci sia lo scollamento con la società, non è che vi siano più grossi dubbi. D'altra parte, mai una volta che un dirigente esca in mixed zone - l'area dell ...