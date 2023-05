Roma-Siviglia e West Ham-Fiorentina | data | orario e luogo delle finali di Europa e Conference

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tre italiane in finalecompetizioni europee! Dopo l’impresa dell’Inter, anchesono state in grado di raggiungere l’ultimo atto. Ottima prestazione difensiva della squadra di Mourinho che chiude ogni spazio e strappa lo 0-0 sul campo del Leverkusen. L’altrasta è il, in grado di eliminare la Juventus. La sfida si è conclusa sul risultato di 2-1 dopo i tempi supplementari con il gol dell’ex Serie A Lamela. InLeague apoteosi della. La squadra di Vincenzo Italiano si è imposta sul campo del Basilea con il risultato di 1-3, doppietta di Nico Gonzalez e gol decisivo di Barak. In finale anche ilHam, in grado di vincere anche al ritorno contro l’Az. La finale di...

