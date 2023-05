Roma-Salernitana quando si gioca? Programma | orario d’inizio | tv | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 maggio 2023) Dopo la partita contro il Bayer Leverkusen, ladeve subito rituffarsi in campionato, alla ricerca della qualificazione alla prossima Champions League che in questo momento dista sei punti, ma con la possibile penalizzazione della Juve tutto è ancora possibile. Ladal canto suo può dirsi virtualmente salva, anche se non ancora in maniera aritmetica. Sta mettendo insieme risultati di prestigio, come il pareggio al “Maradona” contro il Napoli campione d’Italia e la vittoria della settimana scorsa in casa contro l’Atalanta e non vuole finire adesso. Le scelte degli allenatori José Mourinho molto probabilmente rinuncerà ancora una volta a Smalling per non forzarne troppo l’utilizzo dopo l’infortunio, per cui tornerà al centro della difesa Cristante. Possibile invece che parta dal primo minuto Wijnaldum, così come Dybala, nella speranza di ...