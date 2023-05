Roma-Salernitana | probabili formazioni | dove vederla e pronostici

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 19 maggio 2023) Lunedì 22 maggio alle 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico il posticipo della 36ª giornata di Serie A tra ladi José Mourinho e ladi Paulo Sousa. Gara di fondamentale importanza in chiave quarto posto per i giallorossi, così come per la lotta salvezza per i granata. Di seguito lediin TV e idel match. Entusiasmo alle stelle in casadopo lo 0-0 ottenuto in casa del Bayer Leverkusen giovedì sera, che ha permesso ai giallorossi di staccare il pass per la finale di Europa League. Per la squadra di Mourinho si tratta della seconda finale europea in due anni sotto la gestione dell’allenatore portoghese. Il sogno, ovviamente, è ...