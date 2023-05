Roma | Mourinho deferito da Chinè per le frasi offensive a Chiffi

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 19 maggio 2023) José, dopo il dolce della finale ottenuta in Europa League contro il Bayer Leverkusen, riceve anche l’amaro. Il tecnico dellache il 31 maggio affronterà in finale il Siviglia, in occasione di Monza-aveva definito l’arbitrocome “scarso”. Stamattina il procuratore federale, Giuseppe, ha comunicato il deferimento per quelle dichiarazioni nel post partita. Inoltre l’allenatore ha alluso che alcuni club si scegliessero gli arbitri. Altro elemento che non favorisce la posizione disono le sue dichiarazioni dove ammette di aver registrato i colloqui con gli ufficiali di gara “per tutelarsi”., già recidivo, potrebbe patteggiare e avere una ammenda. L’allenatore nel post partita di Monza-aveva ...