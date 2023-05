Roma | l’Uefa riduce a due turni la squalifica del vice di Mourinho | Foti

(Di venerdì 19 maggio 2023) La Uefa ha ridotto di dueladeldi Joséalla, Salvatore. Inizialmente la sanzione prevedeva tredi stop, invece la commissione disciplinare della Uefa ha accolto parzialmente il ricorso dellacontro la. La sanzione a carico diè stata ridotta di un turno.fa sapere chepotrà sedere sulla panchina giallorossa nella finale di Europa League del 31 maggio contro il Siviglia.era statoto dala seguito della manata in faccia data a Gimenez, durante la gara di ritorno con il Feyenoord all’Olimpico. In quell’occasione venne espulso. Durante ...

... delle quali tre (tutte vinte) con gli andalusi, una (persa) con'Arsenal e un'altra, due anni fa, con il Villarreal. Nel suo curriculum vanta anche tre finali di Supercoppa, sebbene non sia ...Neanche 24 ore dopo aver conquistato la finale dell'Europa League sono andati già esauriti i 15.500 biglietti messi a disposizione dall'per i tifosi dellaper la sfida del 31 maggio a Budapest contro il Siviglia. Da questa mattina i tifosi giallorossi erano in coda online per richiedere il codice di prenotazione per poter ......disciplinare dell'il ricorso dellacontro la squalifica di 3 giornate dell'assistente di José Mourinho, Salvatore Foti . La sanzione a suo carico è stata ridotta di un turno, e così...