Roma in finale di Europa League | Cristante | “Bravi tutti | grande risultato”

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 maggio 2023) Intervenuto ai microfoni di Sky dopo ladiraggiunta dalla, Bryanha detto: “Contro il Bayer Leverkusen era una sfida dura, di sacrificio, ma siamo statidall’inizio alla fine. Si tratta di unottenuto come gruppo“. Sui i valori di Mourinho: “Mi riconosco in certe caratteristiche. Ciò che il mister chiede sempre bisogna averlo per forza in partite così. Se non avessimo interpretato così la gara probabilmente non avremmo raggiunto la“. Infine, sulla necessità di giocare da difensore: “Non è il mio ruolo e mi manca la routine, perciò ho dovuto mettere quel pizzico di attenzione in più. Tuttavia ciò che contava era arrivare in ...