Roma in finale di Europa League | capolavoro tattico di Mourinho e una grande prova di sacrificio a Leverkusen 0-0

23.51 Fiorentina inConference League La Fiorentina conquista ladi Conference League. Contenderà il trofeo detenuto dallaal West Ham, che ha eliminato l'Az Alkmaar. A Basilea, i viola vincono 1 - 3 nel recupero dei supplementari,dopo l'1 - 2 al 90', ......nelle doppie semifinali dell' Inter in Champions League e dellain Europa League , il calcio italiano centra un risultato storico: tre squadre del nostro campionato si giocheranno in...Sarà- Siviglia ladi Europa League 2023. La squadra spagnola ha piegato la resistenza della Juventus dopo i tempi supplementari vincendo per 2 - 1, dopo il pareggio per 1 - 1 dell'andata di ...

Dopo Tirana, ecco Budapest. La Roma resiste nella "tana" del Leverkusen e si qualifica per la finale di UEFA Europa League, la seconda finale europea consecutiva dopo quella - vittoriosa - di UEFA ...La Roma ha pareggiato 0-0 contro il Bayer Leverkusen in semifinale di UEFA Europa League e anche grazie alla vittoria per 1-0 ottenuta all’andata si è qualificata per la finale del torneo: la giocherà ...