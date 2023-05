Roma in finale di Europa League | capolavoro tattico di Mourinho e una grande prova di sacrificio a Leverkusen 0-0

Niente derby italiano indi Europa League: lapassa, la Juventus si ferma a Siviglia . Servono i supplementari per mandare fuori la squadra di Allegri, che pure era passata in vantaggio alla mezz'ora della ripresa ...23.51 Fiorentina inConference League La Fiorentina conquista ladi Conference League. Contenderà il trofeo detenuto dallaal West Ham, che ha eliminato l'Az Alkmaar. A Basilea, i viola vincono 1 - 3 nel recupero dei supplementari,dopo l'1 - 2 al 90', ......nelle doppie semifinali dell' Inter in Champions League e dellain Europa League , il calcio italiano centra un risultato storico: tre squadre del nostro campionato si giocheranno in...

Dopo l'Inter in finale di Champions League, altre due squadre italiane raggiungono l'ultimo atto delle competizioni europee.Dopo Tirana, ecco Budapest. La Roma resiste nella "tana" del Leverkusen e si qualifica per la finale di UEFA Europa League, la seconda finale europea consecutiva dopo quella - vittoriosa - di UEFA ...