Roma in finale | Cassano attacca ancora Mourinho | “Come Oronzo Canà Poi risse e litigi | ma è fortunato”

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 maggio 2023) Dopo aver criticato la Juventus e Allegri, Antonione ha anche per lae Josè. La squadra giallorossa si è qualificata per ladi Europa League, ma l’ex giallorosso sui suoi profili social ha criticato duramente la prestazione offerta da Pellegrini e compagni, che si sono accontentati dello 0-0 contro il Bayer Leverkusen: “Lami ha ricordato vagamente la Longobarda di. Parto dal presupposto che sono contentissimo, perché sono affezionato allae alla sua gente. Ma non è possibile che dall’inizio alla fine ci siano. Si buttavano a terra e non hanno fatto mezza azione in 98 minuti. L’allenatore dirà che è tutto speciale, ma nella vita...