Roma | festa scatenata nello spogliatoio con due dediche speciali

(Di venerdì 19 maggio 2023) Dopo lo 0 - 0 alla Bayarena tra Bayer Leverkusen e, Pellegrini e compagni hanno prenotato un posto per la sfida decisiva per l' Europa League che si disputerà a Budapest. Il risultato dell'...

Dopo lo 0 - 0 alla Bayarena tra Bayer Leverkusen e, Pellegrini e compagni hanno prenotato un posto per la sfida decisiva per l' Europa League che ... Al termine del match è quindi esplosa la...grande nel morning show di Fiorello . Oggi il programma, a metà tra rassegna stampa e varietà, ... sul glass di via Asiago 10 ainfatti calerà il sipario venerdì 9 giugno. Ma non è escluso ...Inter,e Fiorentina hanno qualche possibilità di vincere C'è sempre un motivo quando si vince. ... Manca Spalletti a questa, e se lo sarebbe meritato . Che poi lapotrebbe essere ancora ...

Mourinho: "A Roma saranno in festa, ma non dimentichiamo l’Emilia-Romagna" - Sportmediaset Sport Mediaset

Weekend a Roma, programmi per il 20 e 21 maggio 2023 Di seguito una serie di eventi che potrebbero fare al caso vostro ...Il Festival Musica Senensis, organizzato dal Coro Agostino Agazzari di Siena, propone sabato 20 maggio alle ore 17 a Siena nella chiesa di San Martino un concerto che vedrà protagonista il Coro ...