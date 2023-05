Roma – Coppedè | la Lega | “Sequestrati in casa a Piazza Mincio | set cinematografico blocca la zona da un mese”

(Di venerdì 19 maggio 2023) “L’ennesima angheria alla città firmata Pd si abbatte sul quartiere. Ae dintorni la circolazione è vietata e i cittadini sonoinper fare spazio a riprese cinematografiche che si effettuano a singhiozzo e senza alcun rispetto per i residenti e chi avive e lavora”. Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino e capogruppo dellain Campidoglio Fabrizio Santori, raggiunto dalle numerose proteste degli abitanti del II Municipio. “Ospitare anche questa fonte di guadagno e promozione del territorio e delle sue bellezze, è un bene, ma non è possibile continuare a ignorare i cittadini, mai coinvolti e addiritturain, per un set di cinema sul quale non lavora ...

Anche nelle città più devastate dal turismo può celarsi una perla nascosta, un posto per pochi. Così come il Quartieredianche nella filmografia di uno dei registi più (giustamente) celebrati della storia del cinema c'è un titolo che conoscono in pochi e al quale ancora meno persone hanno dedicato l'...Estratto dell'articolo di Candida Morvillo per il 'Corriere della Sera' dario argento foto di bacco Per arrivare a casa di Dario Argento, devi addentrarti nel quartieredi, fra altorilievi e affreschi di leoni alati e di grifoni e passare ...Per ulteriori info b it.ly/3hjnWe7 Sabato 13 maggio 2023, h 18.30: il quartiere delle Fate. La visita guidata fa parte del ciclo 'da vivere' per andare alla scoperta di quartieri '...